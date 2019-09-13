Düşüş eğilimini Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası da devam ettiren altının gram fiyatı, yeni güne yüzde 0,11 değer kaybıyla başlayarak 272,50 liradan işlem görüyor.
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 449 lira, Cumhuriyet altını 1.854 liradan satılıyor.
Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,10 değer kaybı yaşayarak 1.500 dolar seviyesinin hemen altında yer alarak 1.497 dolardan işlem görüyor.
MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ İNDİRİMİ (HABERE GİT)
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 3,25 puan indirerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekti. Merkez'in son iki toplantıdaki faiz indirimi 7,25 puanı buldu.
AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZLERİ SABİT TUTTU (HABERE GİT)
Avrupa Merkez Bankası (ECB), euro bölgesi ekonomisini desteklemek için yeni adım attı. Faizleri indiren ECB, tahvil alımlarını tekrar başlatacağını açıkladı.
VİDEO: MERKEZ'İN İNDİRİMİ NE ANLAMA GELİYOR? (UZMANLAR YORUMLADI)
Analistler, ABD ile Çin arasında yaşanan gelişmelerin görece belirsizlikleri azalttığını ve küresel piyasalarda olumlu havanın etkili olduğunu ifade eden analistler, ABD ve İran'dan gelen açıklamaların da jeopolitik riskleri azaltıcı etkiler taşıdığını kaydetti. Teknik açıdan ons altında 1.490 dolar seviyesinin destek, 1.525 doların direnç olarak güçlendiğini söyledi.