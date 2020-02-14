Çeyrek altın ne kadar? (14 Şubat 2020 altın fiyatları)

Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Şubat 2020 anlık ve güncel çeyrek altın fiyatları... Gram altın  306 lira, çeyrek altın 501 lira, Cumhuriyet altını 2.060 liradan işlem görüyor. Altının onsu ise 1.575 dolar seviyelerinde yer alıyor.

altın12.jpg

PİYASALAR

Dolar kuru bugün ne kadar? (14 Şubat 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (14 Şubat 2020 dolar - euro fiyatları)

Dün ons altın fiyatlarındaki yükselişle iç piyasada  tüm zamanların rekorunu kıran gram altın, 307 lira seviyelerini gördü. Çeyrek altın ise  502 liraya yükseldi. 

Gram altında bir önceki zirve seviyesi 306 lirayla 3 Şubat'ta görülmüştü.

Altının gram fiyatı, 14 Şubat 2020 sabahına  306,02 lira seviyelerinde başladı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 501 liradan, Cumhuriyet altını ise 2.060 liradan işlem görüyor.

Altının onsu ise 1.575 dolardan işlem görüyor. Uzmanlar, ons altındaki yükselişi iç piyasaya olan fiyat artışı yansımaları olarak gözlendiğini belirtti.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ'NE ERTELEME (HABERE GİT)

PİYASALAR CORONA VİRÜS ETKİSİNDE

Küresel piyasalarda ise corona virüsün yayılma hızında son günlerde yaşanan yavaşlama yerini yeniden yükselişe bırakması satışları artırdı. 

Uzmanlar, yurt içinde Suriye konusunda ABD ve Rusya ile sürdürülen diplomatik ilişkilerin gündemin üst sıralarında yer aldığını belirterek, artan jeopolitik risklere karşın ABD ve NATO yetkililerinin olumlu açıklamalarının piyasaları desteklediğini söyledi.

Analistler bugün yurt içinde yıl sonu tüketici fiyat endeksi tahmininin izleneceğini belirtirken yurt dışında ABD'de aylık bazda sanayi üretim verisinin; Euro bölgesinde de dış ticaret dengesinin takip edileceğini bildirdi. 

UZMAN YORUMU: ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDER (GER, SAYIM, 13 ŞUBAT 2020)

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...