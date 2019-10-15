Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,11 değer kazancıyla 283 lira seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda ABD-Çin görüşmelerinin iyimserliği yaşanırken; yurt içi piyasalar Barış Pınarı Harekatı'nda yaşanacak gelişmelere odaklandı.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü 284,53 liradan kapatmıştı.

Altının gramı, bugüne de yükselişle başlayarak yüzde 0,11 prim ile 284,87 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 464 lira, Cumhuriyet altını da 1.912 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,11 prim ile 1.494 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD ve Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin yapılan olumlu açıklamaların küresel piyasalarda risk iştahını artırdığını belirtti. Artan risk iştahının altının ons fiyatında gerilemeye neden olduğunu ifade eden analistler, yurt içinde ise devam eden Barış Pınarı Harekatı nedeniyle altın fiyatlarının yükseldiğini söyledi.



Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin dolar kuru üzerinden altının gram fiyatında belirleyici olmaya devam edeceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.475 doların destek, 1.500 dolar seviyelerinin direnç konumuna gelebileceğini, gram altında ise 287 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

TRUMP'TAN YAPTIRIM AÇIKLAMASI (HABERE GİT)



ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik duyurduğu yaptırımlar yürürlüğe girdi.



ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik duyurduğu yaptırımların yürürlüğe girdiğini bildirdi. Buna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptırım listesine alındı. Listede üç bakanın yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da var.



Diğer taraftan, yaptırımlar ABD ile yürütülen 100 milyar dolarlık ticaret görüşmelerinin durdurulmasını da kapsıyor. Türkiye’den çelik ithalinde uygulanan gümrük vergileri yüzde 50’ye, yani mayıs ayındaki indirimden önceki seviyeye çıkarıldı. Bu arada ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonda görüştüğünü, görüşmede Trump'ın Erdoğan'a Suriye'deki harekatı durdurma çağrısı yaptığını ifade etti.

ALTIN ALIRKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER (VİDEO)