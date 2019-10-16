Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 1,0 artışla 284,5 liradan tamamlamıştı.

Altının gramı, yeni güne düşüşle başladı.

16 Ekim Çarşamba sabahı altının gram fiyatı 282,7 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 463,8 lira, Cumhuriyet altını da 1.893 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.484,3 dolar seviyesinde seyrediyor.

Uzmanlar, Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin dolar kuru üzerinden altının gram fiyatında belirleyici olacağını aktardı.

TRUMP'TAN YAPTIRIM AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik duyurduğu yaptırımlar yürürlüğe girdi.



ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik duyurduğu yaptırımların yürürlüğe girdiğini bildirdi. Buna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptırım listesine alındı. Listede üç bakanın yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da var.



Diğer taraftan, yaptırımlar ABD ile yürütülen 100 milyar dolarlık ticaret görüşmelerinin durdurulmasını da kapsıyor. Türkiye’den çelik ithalinde uygulanan gümrük vergileri yüzde 50’ye, yani mayıs ayındaki indirimden önceki seviyeye çıkarıldı. Bu arada ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonda görüştüğünü, görüşmede Trump'ın Erdoğan'a Suriye'deki harekatı durdurma çağrısı yaptığını ifade etti.

TRUMP, TÜRKİYE'Yİ KONUŞMAK İÇİN HERKESİ ÇAĞIRDI (KRİTİK 48 SAAT)