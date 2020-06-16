Çeyrek altın ne kadar? (16 Haziran 2020 güncel altın fiyatları)

Piyasalarda corona virüste ikinci dalga endişeleriyle riskli varlıklardan kaçış ve güvenli limanlara yönelim yaşanıyor.

Altının gram fiyatı ise haftaya düşüşle başlamasının ardından gram altın, yeni günde 379 lira seviyelerinde yer alıyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 623 lira, Cumhuriyet altını da 2.482,50 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.728,14 dolar seviyesinde bulunuyor.



Bugün yurtiçinde sakin bir vedi gündemi bulunurken uluslararası piyasaların gözü Fed Başkanı Powell'ın yorumlarında olacak. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini bildirdi.

İLÇE İLÇE İSTANBUL'DA CORONA VİRÜS HARİTASI

