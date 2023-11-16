Çeyrek altın ne kadar? (16 Kasım 2023 altın fiyatları)

Piyasalardaki risk iştahının azalmasıyla çıktığı zirveden gerilen altın güne hafif yükselişle başladı.
Ons altın 1961 dolar seviyelerinde hareket ediyor. Gram altın ise 1808 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altın 3037 lira olurken cumhuriyet altını 12497 liradan satılıyor.
Dün piyasa kapanışında altının onsu, 1959 dolar seviyesindeydi.
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