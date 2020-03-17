Çeyrek altın ne kadar? (17 Mart 2020 anlık ve güncel altın fiyatları)

Dolar kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın dün 313 liradan güne başlamış, gün içinde ise 300 liranın altına kadar gerilemişti.

Bugün gram altın 310,1 seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 509 lira, Cumhuriyet altını da 2.068 liradan satılıyor.



Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için merkez bankaları müdahalelerine devam ediyor, dün ABD Merkez Bankası (Fed) sürpriz bir toplantıyla politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 0-0,25 aralığına düşürdü.



Bununla birlikte, Fed 700 milyar dolarlık parasal genişlemeye gitti ve 6 büyük merkez bankasıyla likidite sıkıntısı yaşanmaması için swap hattı kurdu.

Başta Fed olmak üzere küresel merkez bankalarının likiditeyi artırma çabaları altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor, ancak küresel pay piyasalarında görülen sert düşüşler sebebiyle yatırımcılar likidite ihtiyaçlarını karşılamak için altın pozisyonlarını azaltmayı sürdürüyor.

FED'İN İKİNCİ FAİZ İNDİRİMİ NE ANLAMA GELİYOR?