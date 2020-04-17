Çeyrek altın ne kadar? (17 Nisan 2020 altın fiyatları)

Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Haftanın son işlem gününde Kapalıçarşı'da ve serbest piyasalarda altının gram fiyatı 381 lira civarında seyrediyor.

Anadolu Ajansı 17.04.2020 - 09:38

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Dünyanın corona virüs salgını ile mücadele verdiği şu günlerde, coronanın etkileri piyasalar üzerinde ciddi anlamda gözüküyor.

Hal böyle olunca, ellerinde altın bulunduran veya buraya yatırım yapmak isteyen vatandaşlar son dakika gelişimlerini yakından takip ediyor. Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, 382 liradan işlem görüyor. Özellikle, gram ve çeyrek altın fiyatı rekor üstüne rekor kırıyor.

Geçtiğimiz haftalardan bu yana çeyrek ve gram fiyatları oldukça değişken bir fiyat aralığında işlem görüyordu. Bugün ise, gram altın fiyatı 382 lira seviyesini test ediyor. Öte yandan, çeyrek de 614 lirayı aştı.

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