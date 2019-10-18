Çeyrek altın ne kadar? (18 Ekim 2019 altın fiyatları)

Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya varmasının ardından dün akşam saatlerinden itibaren düşüşe geçen dolar/TL etkisinde seyreden altının gram fiyatı, güne yüzde, 0,20 değer kaybıyla başlayarak 278,9 lira seviyelerinde yer alıyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 460 lira, Cumhuriyet altını da 1.889 liradan satılıyor.

Altının onsu ise 1.492,37 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD İLE ANLAŞMA: YPG ÇEKİLİYOR (HABERE GİT)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen ve 2 saat 40 dakika süren heyetler arası görüşmenin ardından yapılan açıklamada Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya vardığı bildirildi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabulünün ardından ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Rezidansında basın toplantısı düzenledi. Pence, "ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı. YPG 120 saat içerisinde çekilecek. Başkan Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettardır" açıklamalarında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir. Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır" dedi.



Anlaşmanın ardından ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada Türkiye'den iyi haber" ifadesine yer verdi. Trump, "Teşekkürler Erdoğan milyonlarca hayat kurtulacak" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a cevaben, "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak" ifadesini kullandı.

ABD VE TÜRKİYE'DEN 13 MADDELİK ORTAK AÇIKLAMA (HABERE GİT)

🔴 Pence: ABD-Türkiye anlaştı 120 saat içinde çekilme gerçekleşecek pic.twitter.com/G2IDouzFBB — NTV (@ntv) October 17, 2019

Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmalarının TL varlıklar üzerindeki baskıyı ortadan kaldıracağını ifade eden analistler, TL varlıkların pozitif ayrışabileceğini ifadedolar kuru üzerinden altının gram fiyatında belirleyici olacağını aktardı.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.475 doların destek, 1.500 dolar seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini, gram altında ise 285 liranın direnç olarak öne çıktığını söyledi.

VİDEO: ABD BASINI: ERDOĞAN'IN TRUMP'A KARŞI ZAFERİ (ANLAŞMANIN YANKILARI)