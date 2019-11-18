Çeyrek altın ne kadar? (18 Kasım 2019 altın fiyatları)

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 18 Kasım 2019 anlık ve güncel çeyrek altın 442 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altın 271,9 liradan satılıyor.

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PİYASALAR

Dolar kuru bugün ne kadar? (18Kasım 2019 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (18Kasım 2019 dolar - euro fiyatları)

Altının gram fiyatı, geride bıraktığımız haftadan bu yana yatay seyirle seyrediyor.

Gram altın, yeni haftaya  270,9 lira seviyesindebaşladı.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 443 lira, Cumhuriyet altını da 1.826 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 1.465 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinde ABD tarafından gelen olumlu açıklamalara rağmen piyasada temkinli duruşun korunduğunu bildirdi.

İç piyasada bugün TÜİK tarafından açıklanacak ekim ayı konut satış istatistikleri, TCMB tarafından açıklanacak eylül ayı konut fiyat endeksi ve eylül ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri takip edileceğini belirten analistler, Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmelerin de piyasanın odağında yer alacağını ifade etti.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.447 doların destek, 1.480 doların direnç konumunda olduğunu kaydeden analistler, gram altında ise 267 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.

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