Çeyrek altın ne kadar? (18 Nisan 2019 altın fiyatları)

Altının gram fiyatı, bugün güne yükselişle başlamasının ardından 235 lira seviyelerinde dengeledi.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 376 lira, Cumhuriyet altını 1.582 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün 15 haftanın en düşük seviyesi olan 1.273,05 dolara kadar gerilemesinin ardından bugün 1.272,25 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Uzmanlar, ABD-Çin ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu havanın küresel piyasalarda risk iştahının artmasına, altın fiyatlarının ise değer kaybetmesine neden olduğunu belirtti.

Uluslararası piyasalarda dün altının ons altın ve dolar kurunun gerilemesinin altının gram fiyatında düşüşlere neden olduğunu ifade eden uzmanlar, bugün altının gram fiyatında 235 liranın destek, 238,5 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

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