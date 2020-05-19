Çeyrek altın ne kadar? (19 Mayıs 2020 güncel altın fiyatları)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 383,6 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 629,8 lira, Cumhuriyet altını da 2.504 liradan satılıyor.

FED'İN UYARISI SONRASI 7 YILIN ZİRVESİNDE



Altın fiyatları, Fed'in hisse senedi ve varlık fiyatlarının corona virüsten dolayı ciddi darbe alabileceğini kaydetmesi ve ekonomik toparlanma sürecinin gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceği uyarısının ardından yedi yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine tırmandı. Ons altın 1.762,7 dolar seviyelerine kadar yükseldi.



Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.738,95 dolar seviyesinde bulunuyor.

CORONA VİRÜSTE BİRİNCİ DALGA NE ZAMAN BİTECEK?