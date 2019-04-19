Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlayarak 239 liradan işlem görüyor.
Dün dolar kuru ve altının ons fiyatına paralel bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre artış göstererek 237, 86 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,70 primle 239 lira seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 389 lira, Cumhuriyet altını 1.276 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.276,11 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Yurt içi piyasalarda gram altının dolar kuruna bağlı hareket ettiğini ifade eden uzmanlar, gram altın fiyatında 234 liranın destek, 237 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.
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