Çeyrek altın ne kadar? (2 Aralık 2019 altın fiyatları)

Altının gram fiyatı, yeni ayın ilk haftasında 270 lira seviyelerinin hemen altında başladı.

Gram altın, bu sabah dolar kurundaki düşüşe paralel yüzde 0,47 değer kaybıyla 269,83 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 441,07 lira, Cumhuriyet altını da 1.814 liradan satılıyor.

Ons altın ise 1.459,27 dolarda bulunuyor.



Analistler, ABD'deki azil sürecine ilişkin gelişmelerin ve Trump'ın, Hong Kong adımı sonrası 15 Aralık'ta devreye girecek bazı gümrük tarifelerinin ertelenip ertelenmeyeceği ve Çinli yetkililerden gelebilecek konuyla ilgili açıklamaların gündemin odağında bulunduğunu belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu, gram altında ise 267-273 lira bandının izleneceğini ifade etti.

Uzmanlar bugün, yurt içinde Ticaret Bakanı Pekcan tarafından açıklanacak kasım ayı ihracat rakamlarının ve TUİK tarafından açıklanacak üçüncü çeyreğine ilişkin dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla verilerinin takip edileceğini belirtti.



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