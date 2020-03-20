Çeyrek altın ne kadar? (20 Mart 2020 altın fiyatları)

Dün 311 lira seviyelerinde güne başlayan altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlayarak 310,6 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 504,1 lira, cumhuriyet altını ise 2,104 liradan işlem görüyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) başta olmak üzere merkez bankalarının likidite sıkıntısını gidermek için adım atmaya devam ettiğini ve varlık alımı hamlelerine başladığını belirterek, buna rağmen varlık fiyatlarındaki oynaklığın devam ettiğini ifade etti.



Analistler, merkez bankalarının ve hükümetlerin genişlemeci para ve maliye politikaları ile piyasalarda yaşanan panik havasını azaltmaya çalışmasına karşın, varlık fiyatlarının salgına ilişkin gelişmeler sebebiyle bir süre daha dalgalı bir seyir izleyebileceğini söyledi.



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