Çeyrek altın ne kadar? (20 Mayıs 2020 güncel altın fiyatları)

Fed'in hisse senedi ve varlık fiyatlarının corona virüsten dolayı ciddi darbe alabileceğini kaydetmesi ve ekonomik toparlanma sürecinin gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceği uyarısının ardından yedi yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine tırmanan altın fiyatları, dengeli seyrediyor.

Gram altın 381,57 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 628,70 lira, Cumhuriyet altını ise 2.506,30 lirada yer alıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.749,51 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

PİYASALARIN GÖZÜ MB'NİN FAİZ KARARINDA



Yurt içinde piyasalar yarın gerçekleşecek Merkez Bankası'nın Para Politikaları Kurulu'na odaklandı. Ekonomistler, özellikle, dolar/TL'nin tarihi seviyesini gördükten sonra toparlanması, TCMB'nin enflasyon toplantısında belirttiği öngörüler faiz indirim ihtimalini güçlendirdiğini söyledi.



TL'deki toparlanmaya dikkati çeken uzmanlar, faiz indirim ihtimalinin güçlendiğini ifade ederek indirimin 50-100 baz puan civarında olacağı öngörüsünde bulundu.



Analistler yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını ve karantina tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini bildirdi.

TRUMP'TAN DSÖ'YE 30 GÜN SÜRE

