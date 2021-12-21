Çeyrek altın ne kadar? (21 Aralık 2021 gram altın fiyatları)

Altın fiyatları haftaya 1.800 doların üzerinde başladıktan sonra yatırımcıların Omicron varyantından kaynaklanan belirsizliklere odaklanmasıyla geriledi.

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Dolar/TL'nin pazartesi günü 18,36 seviyesine kadar tırmanmasıyla 1.000 TL'nin üzerine çıkan gram altın, TL'yi özendirici önlemlerin açıklanması sonrasında gerileyen dolar kurunu takip ederek salı günü 700 TL'nin altına indi. Altının ons fiyatı ise 1.800 doların altına geriledi.



Çeyrek altın 1.282 lira, Cumhuriyet altını da 5.071 liradan satılıyor.

Ons altın ise, Fed toplantısının yarattığı belirsizliğin kalkmasıyla geçen haftaki kayıplarını silerek haftayı 1.800 doların üzerinde kapatmıştı.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.792 dolardan alıcı buluyor.

TÜRK LİRASI'NI TEŞVİK PAKETİ

Uzmanlar, küresel piyasalarda, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerin hafiflemesi ile bu sabah pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içinde ise dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye yönelik açıkladığı uygulamaların gündemin odağına yerleştiğini ifade etti.



Erdoğan, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunacaklarını belirterek, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak" dedi.

Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indireceklerini aktaran Erdoğan, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirileceğini bildirdi. Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya bir niyeti olmadığını da vurguladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından bankalarda yüklü miktarda döviz satışı gerçekleştirildiğini belirten u