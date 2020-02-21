Çeyrek altın ne kadar? (21 Şubat 2020 altın fiyatları)

Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? 21 Şubat 2020 anlık ve güncel altın fiyatları... Altın fiyatları güne yeni bir rekorla başladı. Gram altın 318 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 517 lira, Cumhuriyet altını ise 2.130 lirada yer alıyor. Ons altın ise 1.625 doları aştı.

altın12.jpg

PİYASALAR

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? (21 Şubat 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? (21 Şubat 2020 dolar - euro fiyatları)

Dün sabaha 316 lira seviyelerinde başlayan altının gram fiyatı, bu sabah da prim kazanmaya devam etti. Gram altın, 21 Şubat 2020'ye yüzde 0,39 değer kazancıyla başlayarak 318,96 lira seviyelerinde yer alıyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 517 liradan, Cumhuriyet altını ise 2.130 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde  0,32 değer kazanarak 1.625,07 dolar seviyesinde bulunuyor.

HABERE GİT: ALTIN 'YOK' SATIYOR

7 YILIN ZİRVESİNDE

Analistlere göre, altın fiyatlarındaki yükselişte doların, Türk Lirası karşısında yükselmesi ve ons altının 1.612 dolar ile 7 yılın zirvesine çıkması etkili oldu.

Uzmanlar bugün yurt içinde sakin bir veri gündeminin olduğunu belirtirken yurt dışında Euro bölgesinde yıllık TÜFE rakamları ile Suriye'ye ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan altının onsunda 1.610 doların direnç konumunda olduğunu belirten analistler, gram altında ise 310-315 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.

UZMAN YORUMU: GRAM ALTIN 320 LİRAYI GÖREBİLİR (GERİ SAYIM, 20 ŞUBAT 2020)

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...