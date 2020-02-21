Çeyrek altın ne kadar? (21 Şubat 2020 altın fiyatları)

Dün sabaha 316 lira seviyelerinde başlayan altının gram fiyatı, bu sabah da prim kazanmaya devam etti. Gram altın, 21 Şubat 2020'ye yüzde 0,39 değer kazancıyla başlayarak 318,96 lira seviyelerinde yer alıyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 517 liradan, Cumhuriyet altını ise 2.130 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde 0,32 değer kazanarak 1.625,07 dolar seviyesinde bulunuyor.

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7 YILIN ZİRVESİNDE



Analistlere göre, altın fiyatlarındaki yükselişte doların, Türk Lirası karşısında yükselmesi ve ons altının 1.612 dolar ile 7 yılın zirvesine çıkması etkili oldu.

Uzmanlar bugün yurt içinde sakin bir veri gündeminin olduğunu belirtirken yurt dışında Euro bölgesinde yıllık TÜFE rakamları ile Suriye'ye ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan altının onsunda 1.610 doların direnç konumunda olduğunu belirten analistler, gram altında ise 310-315 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.

UZMAN YORUMU: GRAM ALTIN 320 LİRAYI GÖREBİLİR (GERİ SAYIM, 20 ŞUBAT 2020)