Çeyrek altın ne kadar? (22 Aralık 2021 altın fiyatları)

Altın fiyatları yatırımcıların küresel piyasalarda yaşanan toparlanmaya odaklanması ve ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomi takvimine dair belirsizliklerle geriledi.

Haftaya dolar/TL’deki yükselişten destek bularak 1.000 TL'nin üzerinde başlayan gram altın, salı günü dolar/TL'deki dalgalı seyri takip etmişti.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 715 lira seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın 1.176 lira, Cumhuriyet altını da 4.802 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yatay seyirle 1.787 dolardan alıcı buluyor.



Uzmanlar, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasıyla küresel piyasalarda risk iştahının yüksek seyrettiğini belirterek, ABD'e bugün açıklanacak büyüme verileri öncesinde altının ons fiyatında yön arayışının hakim olduğunu ifade etti.



Yurt içinde, ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar ve kur gelişmelerinin yakından izlenmeye devam edeceğini aktaran uzmanlar, altının ons fiyatında 1.800 doların direnç, 1.780 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

