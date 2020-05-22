Çeyrek altın ne kadar? (22 Mayıs 2020 altın fiyatları)

Altın fiyatları hafta başından bu yana girdiği düşüş trendini sürdürüyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne 377 lira seviyelerinde başladı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 620 lira, Cumhuriyet altını ise 2.474 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.727,60 dolar seviyesinde bulunuyor.



Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin iyileşen hasta sayısındaki olumlu gidişat ve en kötünün geride kaldığı inancının yatırımcıların risk iştahını artırdığını ve bu durumun altının ons fiyatı aşağı yönlü baskıladığını söyledi.

Bugün yurt içinde sakin bir veri gündemi bulunurken küresel piyasalar yine corona virüs salgınında yaşananlara odaklanacak.

BDDK'DAN ALTIN ALIMI İÇİN YENİ KARAR



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, altın alımına ilişkin yeni bir karar açıkladı.



Kurum, yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacağını bildirdi.





BDDK'dan yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21 Mayıs 2020 tarih ve 9033 sayılı kararı ile finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda bulunulmasını teminen yarından itibaren gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gram ve üzerinde altın alım işlemlerinde, altının ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine karar verildiği kaydedildi.

VİDEO: CORONA VİRÜSÜN İZİNİ SÜRDÜLER