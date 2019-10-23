Çeyrek altın ne kadar? (23 Ekim 2019 altın fiyatları)

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 primle güne başlayarak 278 lira seviyesinde seyrediyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 456 lira, Cumhuriyet altını da 1.876 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,14 üzerinde 1.489,88 dolar seviyesinde seyrediyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 6,5 saat süren zirve sonrası ortak açıklama yaptı.



Taraflar, 10 maddelik bir anlaşma metninde mutabık kaldı. Buna göre; yarın saat 12.00'den başlamak üzere 150 saat içinde PKK/YPG'li teröristler sınırdan 30 kilometre dışarı çıkarılacak. Bu süre sonunda (statükosunun devam etmesine karar verilen) Barış Pınarı Harekatı bölgesinin doğu ve batısındaki 10 kilometrelik alanda Türk ve Rus askerleri ortak devriye yapacak.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının olduğu haftada, Suriye kaynaklı haber akışının TL varlıklara yön veren temel konu olmaya devam ettiğini, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine dair gelişmelerin ise altının ons fiyatı açısından önem taşıdığını söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.475 doların destek, 1.500 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, gram altında ise 275 liranın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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