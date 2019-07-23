Gram altın, 259 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 425,1 liradan satılıyor.
Cuma günü, dolar kurunda yaşanan artışa rağmen altının ons fiyatındaki düşüşle birlikte, değer kaybeden gram altın haftayı yüzde 0,1 düşüşle 259,3 liradan tamamladı.
BU HAFTA GÖZLER MERKEZ'DE OLACAK
Piyasalar ABD ile ilişkilerin yanı sıra Merkez Bankası'nın 25 Temmuz'daki toplantısına odaklandı. Merkez'in faizde ne kadarlık indirime gideceği kurun yönünde belirleyici olacak.
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