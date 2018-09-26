Dolar kuru ve ons altındaki değer kazançlarının etkisiyle dün 240,6 liraya kadar yükselen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 primle 238,0 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından 238,0 liradan işlem görüyor.
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 383 lira, Cumhuriyet altını da 1.589 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı da 1.200 dolar civarında işlem görüyor.
Dolar kurunun altının gram fiyatı üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan gram altında 235 liranın destek, 240 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.
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