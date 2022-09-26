Çeyrek altın ne kadar? (26 Eylül 2022 altın fiyatları)

Altın fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Altının ons fiyatı bin 627 dolara indi. Bu fiyat altının 2.5 yıldır gördüğü en dip seviye anlamına geliyor.

Altın gram fiyatı ise 972 dolara indir. Böylece çeyrek altının fiyatı bin 640 TL olurken, Cumhuriyet altını ise 6 bin 534 liradan alıcı buluyor.

FED'İN SIKILAŞMA POLİTİKASI

Enflasyonu yüzde 2'ye düşürmek isteyen ABD Merkez Bankası (Fed) faiz artırımlarına devam ediyor. Bu faiz artırımı dolar endeksinin tarihi zirveye çıkmasını sağladı.

Altın fiyatları 5 aydır düşüyordu. Bin 646 dolar Nisan 2020'den beri altının gördüğü en düşük ons fiyatı. 30 aylık dibin ardından altının ons fiyatı bin 646 dolardan işlem görmeye başladı.