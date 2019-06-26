Ons altındaki değer kazancıyla pozitif grafiğini izleyen gram altın güne bir önceki kapanışa göre % 0,21 değer kazanarak 264,62 liradan başladı.
Çeyrek altın ise % 1,66 primle 433,96 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 1.784 lirada yer alıyor.
Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen ons altın, 1.420,02 dolardan işlem görüyor.
ALTIN YILBAŞINDAN BERİ YÜZDE 22 KAZANDIRDI
ABD ile İran arasındaki yaşanan gerginliğin yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdiğin ifade eden analistler, ons fiyatının dün 1.438,80 dolarla Mayıs 2015'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördüğünü kaydetti.
Analistler yurt içinde özellikle altının ons fiyatından bulduğu destekle, gram altının yükseliş eğiliminde hareket ettiğini belirterek, teknik açıdan gram altında 270 liranın direnç 263 liranın ise destek konumunda olduğunu dile getirdi.
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