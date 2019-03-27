Altın fiyatları geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası'nın verdiği faiz kararının ardından son 3 ayın zirvesini görerek 230,95'ten alıcı buluyordu. Dünya piyasalarındaki dalgalı seyirle birlikte de bu yükseliş devam etti.
Dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden gram altın dün, bir önceki kapanışa göre yüzde 3,11 azalışla 235,9 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı bir önceki kapanışa göre yükselere güne 226,77 TL'den işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 384 lira, Cumhuriyet altını 1.572 liradan satılıyor.
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