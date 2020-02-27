Çeyrek altın ne kadar? (27 Şubat 2020 anlık ve güncel çeyrek altın fiyatları)

Dün ons altın ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybı yaşayan altının gram fiyatı, 327,23 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 529 lira, Cumhuriyet altını ise 2.181 liradan satılıyor.

Dün 1.648 dolarda yer alan altının ons fiyatı, Asya piyasalarında değer kazanarak 1.652,01 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, corona virüs (Covid-19) için aşı ve tedavi konusunda ilerlemeler kaydedildiği yönündeki haberlerin etkisiyle altının ons fiyatında sert düşüş yaşandığını ancak Asya piyasalarında tekrar yukarı yönlü hareketlerin görüldüğünü ifade etti.

Virüsün Güney Kore, İran ve İtalya gibi ülkelerde etkisini göstermesi sonucu artan risk algısı nedeniyle altın fiyatlarında sert hareketlerin yaşandığına işaret eden analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.660 doların direnç, gram altında ise 320-333 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Analistler bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi verisinin takip edileceğini belirtirken yurt dışında Euro bölgesinde sakin bir veri gündemi olduğunu belirtti.

ALTINDA SATMA ZAMANI GELDİ Mİ? (GERİ SAYIM - 26 ŞUBAT 2020)