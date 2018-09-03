Altının gram fiyatı, 257 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 409,20 lira, Cumhuriyet altını da 1.670 liradan satılıyor.

GRAM ALTIN 8 AYDA YÜZDE 60 PRİM YAPTI

Gram altın, 280,8 lira ile tarihinin en yüksek seviyesini gördüğü ağustos ayında yatırımcısına yüzde 31 getiri sağladı.

Altının gramı ağustos ayında altının ons fiyatındaki değer kayıplarına karşın dolar kurundaki yükselişlerden bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izledi. Ağustosa 193,4 lira seviyesinden başlayan gram altın, bu süreçte dolar kurundaki sert hareketlerin etkisiyle, 13 Ağustos Pazartesi günü 280,8 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.



Ağustos ayını 254,3 lira seviyesinden tamamlayan altının gramı yatırımcısına bu dönemde yüzde 31, yıl başından bu yana ise yüzde 60 getiri sağladı. Aynı dönemde altının ons fiyatı ise yaklaşık yüzde 1,87 değer kaybetti. Değer kaybını üst üste 5'inci aya taşıyan altının ons fiyatı, ağustos ayını 1.200 doların hemen üzerinde tamamladı.

GRAM ALTIN 303 LİRAYA YÜKSELEBİLİR



GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan yaptığı değerlendirmede, ons altının henüz gram altını desteklemek için yeterli performansı gösteremediğini, ancak dolar kurunun pozitif eğilimini sürmesi durumunda gram altının yukarı yönlü harekete devam edeceğini kaydetti.



Erkan, gram altının 202- 225 lira desteklerinin üzerinde kalmayı sürdürmesi durumunda 268- 272 lira bölgesi başta olmak üzere 285- 303 lira seviyelerine kadar yükselebileceğini dile getirdi.



Altının ons fiyatının 1.197-1.208 dolar bölgesinin üzerinde kalıcı olması durumunda kısa vadedeki tepki isteğine devam edebileceğini ifade eden Erkan, "Bu durumda 1.225 dolar başta olmak üzere 1.236-1.250 dolar dirençlerine doğru tepkiler gelebilir. 1.197 -1.208 doların altı hareketlerde ise altında yine dip fiyatlaması isteği ağırlık kazanır. Negatif senaryoda 1.182 ve son dip 1.160 dolar destekleri karşımıza çıkmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

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