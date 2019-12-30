Çeyrek altın ne kadar? (30 Aralık 2019 altın fiyatları)

Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın 289 lira, çeyrek altın 473 lira ve Cumhuriyet altını 1.945 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Aralık 2019 anlık ve güncel altın fiyatları...

altın.jpg

PİYASALAR

Çeyrek altın ne kadar? (30 Aralık 2019 altın fiyatları)

Çeyrek altın ne kadar? (30 Aralık 2019 altın fiyatları)

2019 yılını kapatmaya hazırlanan piyasalarda, gram altın geride bıraktığımız haftadan bu yana başladığı yükseliş grafiğini yılın son haftasında da sürdürüyor.

Altının gram fiyatı, bu sabah 289 lira seviyelerinde bulunuyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 473 liradan, Cumhuriyet altını da 1.945 liradan satılıyor.

Analistler, Asya'da altın talebinin devam etmesinin yatırımcıların odağına yerleştiğini, altının ons fiyatının 1.490 dolar direncinin aşılması sonrası yıl sonu pozisyon kapatma işlemlerinin etkisiyle yükselişini hızlandırdığını ve 1.505 dolar seviyesine kadar çıktığına dikkati çekti.

Altının ons fiyatı, yılın son haftasında 1.515dolar seviyelerinde yer alıyor.

UZMAN YORUMU: 2020 ALTININ YILI OLACAK

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...