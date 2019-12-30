Çeyrek altın ne kadar? (30 Aralık 2019 altın fiyatları)

2019 yılını kapatmaya hazırlanan piyasalarda, gram altın geride bıraktığımız haftadan bu yana başladığı yükseliş grafiğini yılın son haftasında da sürdürüyor.
Altının gram fiyatı, bu sabah 289 lira seviyelerinde bulunuyor.
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 473 liradan, Cumhuriyet altını da 1.945 liradan satılıyor.
Analistler, Asya'da altın talebinin devam etmesinin yatırımcıların odağına yerleştiğini, altının ons fiyatının 1.490 dolar direncinin aşılması sonrası yıl sonu pozisyon kapatma işlemlerinin etkisiyle yükselişini hızlandırdığını ve 1.505 dolar seviyesine kadar çıktığına dikkati çekti.
Altının ons fiyatı, yılın son haftasında 1.515dolar seviyelerinde yer alıyor.
UZMAN YORUMU: 2020 ALTININ YILI OLACAK