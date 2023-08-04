Çeyrek altın ne kadar? (4 Ağustos 2023 altın fiyatları)

ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından altın fiyatlarında yükseliş görüldü.



Veri öncesi 1931 dolar seviyesinde olan altının spot piyasadaki ons fiyatı verinin ardından 1937 dolara yükseldi.

Altının gram fiyatı, 1681 lira, çeyrek altın 2 bin 756 lira, cumhuriyet altını 11 bin 130 liradan satılıyor.

ABD'de tarım dışı istihdam temmuz ayında 187 binle 200 binlik beklentinin altında artış kaydetti.



Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi. Beklenti işsizlik oranının sabit kalması yönündeydi.

Merkez bankalarının para politikalarına ilişkin soru işaretlerinin devam etmesi, açıklanan makroekonomik verilerden ve şirketlerin finansal sonuçlarından gelen karışık sinyaller varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.



ABD'nin tahvil piyasalarındaki satış eğiliminin devam etmesi pay piyasalarını da baskılarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün 4,2010 ile son 15 yılın zirvesine yaklaştı.

