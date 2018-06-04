Dolar kurundaki artışların etkisiyle cuma günü yükseliş eğilimiyle hareket eden altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 2,51 artışla 193,5 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe değer kaybıyla başlamasının ardından 191,4 liradan işlem görüyor.
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 317 lira, Cumhuriyet altını da 1.291 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise 1.293,3 dolar civarında işlem görüyor.
Uzmanlar, dolar kurunda yaşanan sert dalgalanmaların, altının gram fiyatının geniş bant aralığında işlem görmesine neden olduğunu kaydetti.
SAHTE ALTINA DİKKAT! (NASIL ANLAŞILIR?)