Çeyrek altın ne kadar? (4 Haziran 2020 anlık ve güncel altın fiyatları)

Altının gram fiyatı değer kaybetmeye devam ediyor.

Gram altın güne düşüşle bayarak 368 lira seviyelerinden işlem görüyor.



Aynı dakikalarda çeyrek altın 610 lira, Cumhuriyet altını da 2.431 liradan satılıyor

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.703,72 dolar seviyelerinde bulunuyor.



Küresel piyasalar, corona virüs salgını sonrası normalleşme adımlarına odaklanmışken ABD'deki protestolar endişe unsuru olmaya devam ediyor.



ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonucu başlayan ırkçılık kaşıtı protestolar 9. gününde de devam ediyor. Piyasalar bugün de ABD'de yaşanan protestoları ve yeni tip corona virüs (COVID-19) salgını izlemeye devam edecek.

Analistler, ABD'de George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından devam eden protestolara karşın dünya genelinde ekonomilerin yeniden açılmasının ortaya çıkardığı iyimserliğin risk algısını azalttığını kaydetti.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek 1.750 doların direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, gram altında ise 370-380 lira bandının izleneceğini söyledi.

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