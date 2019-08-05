Altının gram fiyatı, yeni haftaya yüzde 1,77'lik bir değer kazancıyla başlayarak 262 liradan hareket ediyor.
Gram altın, geride bıraktığımız haftayı ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ek vergi koyduğunu açıklaması üzerine dolar kuru ve altının ons fiyatında yaşanan yükselişe paralel günü yüzde 2,7 artışla 260,3 liradan tamamlamıştı.
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 425 lira, Cumhuriyet altını 1.715 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen ons altın, yüzde 0,88'lik bir değer kazancı yaşayarak 1.453,1 dolardan işlem görüyor.
Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin piyasaların odağında olacağını, veri gündeminin sakin olduğunu belirtti.
Teknik açıdan ons altında 1.415 doların destek konumuna geldiğini ifade eden analistler, 1.450 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
VİDEO: ALTIN FİYATLARINDA YÖN NE OLACAK?