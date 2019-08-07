Altının gram fiyatı, yeni güne yüzde 0,94 değer kazanımıyla başlayarak 264,24 liradan işlem görüyor.
Gram altın, dün dolar kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel günü yüzde 1,8 artışla 261 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 426 lira, Cumhuriyet altını 1.752 liradan satılıyor.
Dün Asya piyasalarında son 6 yılın en yüksek seviyesi olan 1.475 doları test ettikten sonra bu seviyeden geri çekilen ons altın, bu sabah yüzde 0,77 değer kazanımıyla 1.485,9 dolardan işlem görüyor.
Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin altının ons fiyatını son altı yılın en yükseğine çıkarttığını ifade etti. Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 gümrük vergisi koymasıyla başlayan gerilim artarak devam ediyor.
ABD Çin'i kur manipülatörü ilan ederken, Çin yaptığı açıklamayla ABD'den tarım ürünü alımını durdurduğunu açıkladı.
GRAM ALTINDA YÖN NE OLACAK?