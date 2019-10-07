Altının gram fiyatı, yeni haftanın ilk iş gününe yüzde 0,41 primle başlayarak 276,83 lira seviyelerinde işlem görüyor.
Geride bıraktığımız hafta, dolar/TL'deki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 1 artışla 275 liradan tamamlamıştı.
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 450 lira, Cumhuriyet altını 1.850 liradan satılıyor.
Altının onsu ise şu sıralarda yüzde 0,14 primle 1.506,78 dolardan işlem görüyor.
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