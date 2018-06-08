Dolar kurundaki düşüşlerin etkisiyle dün değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,35 azalışla 187,3 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından önceki kapanışın hemen altında 187,2 liradan işlem görüyor.
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 308 lira, Cumhuriyet altını da 1255 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise 1300 doların altında işlem görüyor.
Uzmanlar, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 125 baz puan artırarak yüzde 16,50'den yüzde 17,75'e yükselttiğini hatırlatarak, "Merkez Bankası, faiz kararını açıkladıktan sonra döviz kurlarında sert satışlar gördük. Dolar kurunda yaşanan düşüşler, altının gram fiyatını olumsuz yönde etkiledi. Bugün altının gram fiyatının 185,50-190,00 lira aralığında işlemler görmesini bekliyoruz" değerlendirmesi yaptı.
MERKEZ BANKASI'NIN HAMLESİ NE ANLAMA GELİYOR