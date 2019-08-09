Altının gram fiyatı, haftanın son gününe 265 lira seviyelerinde başladı.

Gram altın, dün dolar kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel günü 264,24 liradan tamamladı.

Asya piyasalarında 1.510,4 doları test ettikten sonra bu seviyeden hafif geri çekilen altının ons fiyatı, 7 Ağustos 2019 çarşamba günü, 12 Nisan 20013'ten bu yana ilk kez 1.500 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Dün, küresel piyasalara hakim olan olumlu hava ile ons altının 1.500 seviyesinden bir miktar geri çekilse de bu sabah saatlerinde 1507,31 dolar seviyelerinde yer alıyor.

VIDEO: ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRER Mİ? (ONS 6 YILIN ZİRVESİNDE)

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 428 lira, Cumhuriyet altını 1.760 liradan satılıyor.

Analistler, altının ons fiyatının son 6 yılın en yükseğinde seyrettiğini belirterek, ABD ile Çin arasında yaşanan gerilim nedeniyle artan risk algısının altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.

KUR SAVAŞLARI ALTINA YARADI (HABERE GİT)

Uzmanlar bugün, veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin piyasaların odağında olduğunu bildirdi. Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) dolar/yuan paritesini beklentilerin altında, 7,0039 olarak belirlemesinin yatırımcılar tarafından pozitif karşılandığını ifade eden uzmanlar, taraflardan gelen açıklamaların da piyasalardaki tansiyonu düşürdüğünü söyledi.



Bugünün öne çıkan başlıkları arasında, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesi ile kamu işçisini kapsayan 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin gelişmeler ve Hindistan'ın Keşmir'in statüsünü değiştirmeye yönelik adımları sonrasında yükselen Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin adımlar yer alıyor.

VIDEO: ALTINDA YÖN NE OLACAK?

