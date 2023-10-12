Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Ekim 2023 güncel altın satış fiyatları

Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Ekim 2023 güncel altın satış fiyatları.

Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Ekim 2023 güncel altın satış fiyatları

Çeyrek fiyatlarında son durum...

12 Ekim 2023 sabahında 1877 dolar bandında işlem görürken, gram alatın 1675 liradan işlem görüyor.

Spot piyasada güncel altın satış fiyatları:

Çeyrek altın 2895 lira

Yarım altın 5790 lira

Tam altın 11396 lira

Cumhuriyet altını 11535 lira

Gremse altın 28578 liradan el değiştiriyor.

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