Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Ekim 2023 güncel altın satış fiyatları.

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
12 Ekim 2023 sabahında ons altın 1877 dolar bandında işlem görürken, gram alatın 1675 liradan işlem görüyor.
Spot piyasada güncel altın satış fiyatları:
Çeyrek altın 2895 lira
Yarım altın 5790 lira
Tam altın 11396 lira
Cumhuriyet altını 11535 lira
Gremse altın 28578 liradan el değiştiriyor.
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