Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Eylül 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



Altın fiyatları, ABD'de faiz artırımlarının bu yıl devam etme ihtimalinin azalmasından destek olarak üst üste ikinci haftayı da artıda kapamaya hazırlanıyor.



Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1939 dolar seviyesinde işlem görüyor.



Altının gram fiyatı 1666, çeyrek altın 2 bin 720 liradan satılıyor.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde faiz artırmayacağına yönelik beklentiler artarken, ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verileri yatırımcıların odağına yerleşti.



Son dönemde açıklanan veriler, Fed'in yılın geri kalanında faiz artırımına gitmeyeceği öngörülerini güçlendirirken, bankanın önümüzdeki dönemde atacağı adımlara dair belirsizliklerin bugün açıklanacak verilerin ardından daha da azalması bekleniyor.



Fed yetkililerinin gelecek dönem politikalara ilişkin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunurken, dün, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic para politikasının enflasyonu makul bir süre içinde yüzde 2'ye düşürecek kadar sıkı olduğunu belirtti.



Bostic, politika yapıcıların parasal genişlemeyi aşırı sıkılaştırmamaları için dikkatli olmaları gerektiğini de vurguladı.



Öte yandan, ABD'de dün açıklanan verilere göre, Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi söz konusu dönemde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 4,2 ile piyasa beklentiler dahilinde arttı.



İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 26 Ağustos ile biten haftada 228 bine gerileyerek piyasa tahminlerinin altında gerçekleşirken, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin 170 bin olması bekleniyor.



Söz konusu gelişmelerle, tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyir dün beşinci iş gününe taşınırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,12'de dengelendi.