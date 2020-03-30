Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 30 Mart 2020 anlık çeyrek ve gram altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 30 Mart 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 538,68 lira, satış fiyatı 552,15 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altın ise 336,57 lira alış fiyatı, 336,65 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.