Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 10 Haziran 2020 anlık güncel çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 10 Haziran 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı spot piyasada 599,36 lira, satış fiyatı ise 614,42 liradan işlem görüyor. Dünü yükselişle kapayan gram altın ise 374,26 lira alış fiyatı, 374,56 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.