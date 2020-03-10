Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 10 Mart 2020 anlık ve güncel altın kuru fiyatları

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 328,98 liradan alıcı buluyor.



Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan ve 338,7 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 331,5 liradan tamamladı.



Bugüne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı şu sıralarda 328,98 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 537,63 lira, Cumhuriyet altını da 2.214 liradan satılıyor.

Güne 1.680 dolardan başlayan altının ons fiyatı, küresel piyasalarda artan risk iştahıyla 1.649 dolar seviyesine kadar gerilemesinin ardından kayıplarını görece telafi ederek 1.666,65 dolar seviyesinde dengelendi.

Uzmanlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgının küresel ekonomiye olası etkilerinin yatırımcıları tedirgin etmeye devam ettiğini belirterek, buna bağlı olarak varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını kaydetti.



PİYASALARDA PETROL ŞOKU (SON 24 SAATTE YAŞANANLAR)



Fed'in geçen hafta acil faiz indirimine gitmesine karşın, gevşemenin daha da süreceğine ilişkin beklentiler var ve bu da altın gibi faiz ödemesi olmayan yatırım araçlarını destekliyor. Buna ek olarak, yatırımcılar perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası (AMB) politika toplantısını da yakından izleyecek.



Finansal istikrarı korumak amacıyla merkez bankalarının genişlemeci para politikasına yöneldiğine dikkati çeken analistler, bu durumun altın fiyatlarını yukarı yönde desteklediğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.690 doların direnç, 1.640 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 315-330 lira bandının öne çıktığını belirtti.



HABERE GİT: BENZİN VE MOTORİNDE BÜYÜK İNDİRİM BEKLENİYOR

Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarına büyük indirim geliyor. Akaryakıta çifte indirim geliyor. Benzinde 61-62 kuruş, motorinde 56-57 kuruş indirim bekleniyor.



PETROL FİYATI BUNDAN SONRA NE OLUR?