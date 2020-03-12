Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Mart 2020 anlık ve güncel altın fiyatları
Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Mart 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 523,11 lira, satış fiyatı 536,17 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyat 326,82 lira, satış fiyatı ise 326,89 liradan işlem görüyor.
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