Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Şubat 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Şubat 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 519,49 lira, satış fiyatı 532,49 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altın ise 324,63 liradan alıcı bulurken, 324,74 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.