Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Şubat 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Şubat 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 519,49 lira, satış fiyatı 532,49 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altın ise 324,63 liradan alıcı bulurken, 324,74 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

ntv.com.tr 26.02.2020 - 07:28

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