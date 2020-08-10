Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 10 Ağustos 2020 anlık ve güncel çeyrek ve gram altın kuru fiyatları
Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 10 Ağustos 2020 anlık ve güncel gram altın alış fiyatı 475,47 lira, satış fiyatı ise 476,12 liradan işlem görüyor. Çeyrek altında ise alış fiyatı 761,24 lira, satış fiyatı 780,24 lira seviyesinde yer alıyor.
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10.08.2020 - 08:22| Son Güncelleme : 10.08.2020 - 09:36
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