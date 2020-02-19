Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Şubat 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış satış fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Şubat 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 500,07 lira, satış fiyatı 512,57 lira seviyesinde yer alıyor. Dün 310 lirayı aşarak tarihi zirvesini yenileyen gram altın ise aynı saatlerde spot piyasada 312,49 lira alış fiyatı, 312,59 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

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