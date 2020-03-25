Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Mart 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış - satış fiyatları
Çeyrek altın ve gram fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Mart 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 534,93 lira, satış fiyatıysa 548,35 lira seviyesinde yer alıyor. Dün 338,70 lira ile tarihi zirvesini gören gram altın ise bu sabah 334,30 lira alış fiyatı, 334,43 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
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