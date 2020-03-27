Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Mart 2020 anlık ve güncel çeyrek - gram altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Mart 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 534,89 lira, satış fiyatı 548,40 liradan işlem görüyor. Güne hafif düşüşle başlayan gram altın ise 334,34 lira alış fiyatı, 334,43 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

ntv.com.tr 27.03.2020 - 07:35

altın6.jpg

Ayrıntılar geliyor...

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...