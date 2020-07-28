Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Temmuz 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Temmuz 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 689,34 lira, satış fiyatı ise 706,75 liradan işlem görüyor. Sabah saatlerinde 437 lirayı test eden gram altında ise güncel alış fiyatı 430 lira bandının hemen üzerinde yer alıyor.

28.07.2020 - 08:09

Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Temmuz 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Ayrıntılar geliyor...

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...