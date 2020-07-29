Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Temmuz 2020 anlık ve güncel altın alış satış fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Temmuz 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 696,66 lira, satış fiyatı ise 714,09 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 435,09, satış fiyatı ise 435,62 lira seviyesinde yer alıyor.
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